Состоялись переговоры Президента Туркменистана и главы МИД Таджикистана

Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В процессе встречи было отмечено особое значение 16-го форума сотрудничества «ЦА – Республика Корея», в ходе которого будут затронуты вопросы сотрудничества в сферах энергетики, цифровых технологий, экономической безопасности, туризма и здравоохранения.

Сторонами отмечено установление продуктивного взаимодействия в рамках международных структур. Между Туркменистаном и Таджикистаном налажено эффективное партнерство по разным направлениям, создана солидная договорно-правовая база, осуществляются регулярные связи на высшем уровне, поддерживается межправительственное взаимодействие.

Кроме того, была отмечена значимость визита Президента Туркменистана в Таджикистан для участия в пятой Консультативной встрече глав государств ЦА и очередном заседании Совета глав стран-учредителей МФСА во имя укрепления стабильности и процветания региона.