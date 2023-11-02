Прошла встреча Президента Туркменистана и главы МИД Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим в Ашхабад министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В ходе беседы была подчеркнута позитивная динамика развития диалога на высшем уровне, отмечена схожесть позиций стран по глобальной повестке. Стороны констатировали эффективное партнерство в рамках международных организаций и взаимную поддержку инициатив и предложений.

Было отмечено особое значение, которое придается наращиванию торгово-экономического партнерства, в частности, увеличению взаимного товарооборота, активному взаимодействию в топливно-энергетическом секторе экономики, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах.

Кроме того, страны активно развивают культурно-гуманитарное взаимодействие, в том числе, в области науки, образования и культуры. Была признана также важная роль, которую играет межпарламентское взаимодействие.