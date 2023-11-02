Президент Туркменистана принял главу МИД Казахстана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром иностранных дел Республики Казахстан, заместителем Премьер-министра Муратом Нуртлеу. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Темой переговоров стало развитие сотрудничества долгосрочного и стратегического характера. В данной связи было отмечено эффективное и конструктивное взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОЭС и других авторитетных структур.

В ходе беседы был поставлен акцент на широких перспективах торгово-экономического сотрудничества и увеличении взаимного товарооборота. В числе приоритетных направлений сотрудничества были названы транспортная и энергетическая сферы.

Стороны подчеркнули, что особое значение придается развитию гуманитарного сотрудничества путем взаимного проведения Дней культуры и фестивалей, расширения контактов творческой и научной интеллигенции.