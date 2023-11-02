Президент Туркменистана встретился с Министром иностранных дел Кореи

В среду 1 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Министра иностранных дел Кореи Пак Чжина. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Было подчеркнуто, что корейская сторона придает большое значение укреплению межправительственного диалога, основанного на принципах взаимного уважения и конструктивного сотрудничества. Президент Туркменистана пожелал Министру и всей корейской делегации успешного продуктивного участия в 16-ом Международном форуме сотрудничества “ЦА – Республика Корея”.

В ходе встречи стороны в позитивном ключе отметили высокие темпы развития туркмено-корейского партнерства в различных сферах. Приоритетным направлением двустороннего сотрудничества названа торгово-экономическая сфера. Было отмечено активное участие ведущих корейских компаний в транспортной и нефтегазовой отраслях экономики Туркменистана.

В контексте культурно-гуманитарного взаимодействия была подчеркнута успешная деятельность образовательного центра по изучению корейского языка имени Короля Седжонга в Туркменистане.