ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ТУРКМЕНИСТАНА И ЮНОПС

2 ноября 2023 года состоялись переговоры Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с прибывшей в Ашхабад с визитом Директором Многостранового офиса ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Фреей фон Гроотэ.

В ходе встречи стороны обсудили представляющие взаимный интерес приоритетные направления партнёрства Туркменистана и ООН, а также обменялись мнениями о развитии эффективного взаимодействия с ЮНОПС в контексте обслуживания международных проектов.

Стороны обсудили вопросы плодотворного сотрудничества в области здравоохранения, охраны окружающей среды и «зелёной» энергетики, а также в сфере профессиональной подготовки специалистов.

Туркменская сторона подчеркнула актуальность дальнейшего расширения и углубления партнёрства в области экологии, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, цифрового перехода, а также в сфере эффективного управления земельными и водными ресурсами.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС).