Национальный Лидер туркменского народа совершил рабочую поездку в Аркадаг

1 ноября в среду Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов по поручению Президента Туркменистана совершил рабочую поездку в Аркадаг для ознакомления с архитектурными планами зданий второй очереди строительства “умного” города. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана в ходе своего визита подчеркнул, что объекты второго этапа строительства должны в полной мере отвечать высокими экологическим стандартам. Национальный Лидер туркменского народа отметил, что при возведении объектов необходимо учитывать особенности природного ландшафта и климатических особенностей региона. Была подчеркнута важность применения инновационных технологий и использования лучшего мирового опыта.

Председатель Халк Маслахаты также познакомился с материалами, которые планируется использовать при строительстве и отделке новой мечети Аркадага, типом ее освещения и особенностях декора.