Глава Туркменистана принял главу МИД Кыргызстана

1 ноября Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В ходе встречи было отмечено особое значение встречи Генсека ОБСЕ с министрами иностранных дел стран ЦА и важная роль 16-го форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» в деле развития партнерства в двустороннем и многостороннем форматах.

В контексте межгосударственных связей была дана высокая оценка политическому диалогу и взаимодействию в рамках международных организаций. Приоритетным направлением туркмено-кыргызского сотрудничества была названа торгово-экономическая область, в частности транспортно-транзитная сфера.

Стороны подчеркнули, что особое значение придается культурно-гуманитарному сотрудничеству, в том числе, в области туризма, спорта, науки и образования.