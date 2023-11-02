В Ашхабаде прошли мероприятия по случаю 30-летия туркменского маната

По случаю 30-летия туркменского маната в Ашхабаде был организован ряд мероприятий, в том числе, научно-практическая конференция. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В ходе конференции были рассмотрены актуальные вопросы работы банковской системы страны и меры по поддержке национальной валюты, а также развитие ипотечного и потребительского кредитования в Туркменистане.

Туркменский манат вошел в оборот в 1993 году. С 2009 года в обращение вступили монеты и купюры деноминированного маната. В 2017 году в преддверии V Азиатских игр была выпущена памятная серия банкнот, посвященная объектам Олимпийского городка в туркменской столице. Для производства манатов используются хлопок и пластик, каждая купюра имеет 5 защитных признаков.