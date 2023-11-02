В Ашхабаде открылась совместная туркмено-иранская выставка

В выставочном зале Государственной академии художеств Туркменистана развернута совместная туркмено-иранская выставка туризма и прикладного искусства. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

На выставке представлены изделия традиционных ремесел народов Туркменистана и Ирана, предметы национального наследия и образцы современного искусства мастеров двух стран. В рамках церемонии открытия выставки состоялась встреча представителей туристического сектора Туркменистана и Исламской Республики Иран, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества.

Была отмечена целесообразность популяризации туристических маршрутов на границе стран, где сохранилось множество исторических памятников. В частности, стороны подчеркнули, что особо важными достопримечательностями этих мест являются могилы туркменского поэта Махтумкули Фраги и его отца – поэта и ученого Довлетмаммета Азади.