В Ашхабаде в рамках форума “ЦА-Республика Корея” прошла сессия по ИКТ

В Агентстве «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана в рамках 16-ого форума сотрудничества “ЦА – Республика Корея” прошла сессия с представителями профильных министерств и ведомств стран Центральной Азии и Республики Корея по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Об этом сообщается на сайте Orient news.

В ходе встречи делегаты центральноазиатских стран выразили заинтересованность в развитии тесного партнерства с Республикой Корея, являющейся глобальным игроком на мировом рынке ИКТ. Туркменской делегацией была представлена Концепция развития цифровой экономики Туркменистана до 2025 года, в соответствии с которой осуществляется комплексная цифровизация. Сегодня цифровые технологии применяются в производстве, в быту, в учреждениях.