Туркменистан и Узбекистан намерены укреплять сотрудничество

31 октября в здании МИД Туркменистана состоялась рабочая встреча министров иностранных дел двух центральноазиатских государств – Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также согласовали график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Особо был подчеркнут личный вклад президентов двух стран в укрепление многоплановых связей между Туркменистаном и Узбекистаном.

Главы МИД также отметили важную роль августовского саммита лидеров Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана в дальнейшем развитии регионального взаимодействия.

По итогам встречи ее участники констатировали высокий уровень взаимопонимания между Туркменистаном и Узбекистаном по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, в том числе в рамках выступлений в ООН.