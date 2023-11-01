Состоялось заседание президиума Халк Маслахаты Туркменистана: обсуждены пути развития национальной демократии

31 октября в Ашхабаде под председательством Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание президиума Халк Маслахаты Туркменистана. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

На заседании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и реализация задач, поставленных на последнем заседании Халк Маслахаты.

Были заслушаны доклады представителей правительства о работе в сферах молодежной политики, торговли, транспорта и обороны.

На заседании особо отмечалось, что национально-демократические принципы являются основой развития туркменского общества на протяжении тысячелетий.

Кроме того, подчеркивалась и важность продолжения работы по повышению правовой культуры и укреплению национальной демократии в Туркменистане.