Состоялась церемония открытия года культуры КНР в Туркменистане

Во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялась церемония открытия Года культуры Китайской Народной Республики в Туркменистане. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

С приветственной речью к гостям торжественного мероприятия обратился временный поверенный в делах КНР в Туркменистане Го Хунлян. После торжественной части церемонии зрители увидели выступление артистов из КНР, которые представили национальные песни, танцы, этнические музыкальные произведения народов, проживавших вдоль Великого Шелкового пути, отрывки из оперы Цинь и другие интересные номера.

Параллельно торжественной церемонии открытия и концертной программе была организована фотовыставка. На представленных снимках китайских фотографов была отражена уникальная природа Поднебесной.