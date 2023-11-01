Президент Туркменистана поздравил народ с юбилеем национальной валюты

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников, а в частности, работников банковской сферы, с 30-летием со дня введения национальной валюты – маната. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В поздравительном послании Президент Туркменистана отметил, что введение национальной валюты способствует развитию экономики страны, стабильному денежному обороту и ведению эффективной денежно-кредитной политики. В соответствии с требованиями современности Туркменистан активно модернизирует денежно-кредитную политику страны, в том числе, путем широкого внедрения инновационных технологий.

В завершении своего поздравительного обращения Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и успехов в работе во имя дальнейшего процветания страны.