Глава МИД Кореи прибыл в Ашхабад с рабочим визитом

В столицу Туркменистана сегодня прибыл министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чжин с рабочим визитом. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Глава МИД Южной Кореи примет участие в 16-ом форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», который состоится завтра, 1 ноября. В рамках программы пребывания в Туркменистане министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин возложил цветы к монументу независимости Туркменистана.

В ходе рабочей поездки планируются ряд двусторонних встреч – с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с министрами иностранных дел стран центральноазиатского региона, в том числе, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.