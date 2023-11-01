В туркменском ВУЗе прошла конференция к юбилею Махтумкули

В Государственном энергетическом институте Туркменистана прошли мероприятия, посвященные Махтумкули Фраги. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Для участия в научно-творческой конференции «Творчество Махтумкули Фраги – источник мудрости» собрались преподаватели и студенты ВУЗа.

Студенты представили доклады о жизни и творчестве великого мыслителя и философа, подчеркнув особенности, своеобразие и уникальность его произведений. Студенты продекламировали стихи поэта, а также исполнили песни на его стихи.

Кроме того, состоялась тематическая встреча представителей ГЭИ с Марыйским велаятским и городским комитетами Демократической партии Туркменистана «Махтумкули – источник вдохновения». В ходе встречи выступили туркменские студенты, рассказав о жизни и богатом наследии Махтумкули Фраги.