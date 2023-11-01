В Туркменистане прошла лекция в честь Всемирного дня городов

В Национальном институте пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана состоялась лекция, приуроченная к Всемирному дню городов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Слушателями лекции в рамках проекта «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» стали студенты последнего курса факультета географии Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

В ходе семинара участники обсудили вопросы борьбы с последствиями глобального изменения климата.

Было отмечено, что в ноябре-декабре текущего года в Дубае состоится конференция ООН по изменению климата, а 3 ноября в Ашхабаде пройдет национальная конференция молодежи Туркменистана по изменению климата.