В здании МИД Туркменистана ОБСЕ и страны Центральной Азии обсудили укрепление региональной безопасности

31 октября в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось расширенное совещание Генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид и глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии. Об этом сообщается на сайте МИД Туркменистана.

На встрече обсуждались актуальные вопросы региональной безопасности, устойчивого развития и стабильности. Особое внимание было уделено проблемам обеспечения безопасности границ, изменения климата, охраны окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры в регионе.

Участники подчеркнули важность объединения усилий стран Центральной Азии и заинтересованных международных структур для совместного решения имеющихся вызовов. Была отмечена конструктивная роль проектов ОБСЕ, осуществляемых в регионе.

Ряд государств высказали конкретные предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере экологии, изменения климата и развития транспортных коридоров. В частности, Туркменистан внес инициативу о создании центральноазиатской транспортно-логистической платформы.

По итогам встречи ее участники подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога и выработке совместных мер по обеспечению безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.