В Ашхабаде состоялось заседание Президиума Халк Маслахаты Туркменистана

31 октября во вторник Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Президиума Халк Маслахаты. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В заседании приняли участие члены Халк Маслахаты, депутаты Меджлиса Туркменистана, вице-премьеры, сотрудники правоохранительных органов, члены различных министерств и ведомств страны, члены политических партий и объединений, ректоры и преподаватели ВУЗов Туркменистана, представители средств массовой информации, студенты.

В ходе мероприятия были рассмотрены реализованные и предстоящие задачи по итогам предшествующего заседания Халк Маслахаты. Было отмечено, что в настоящее время активно реализуются инициативы Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова по укреплению единства и целостности туркменского народа.