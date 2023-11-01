Встреча министров иностранных дел Туркменистана и Республики Корея придает новый импульс отношениям двух стран
31 октября в Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Республики Корея. Как сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.
На встрече отмечается высокий уровень туркмено-корейских отношений. Особо подчеркивается важность регулярных контактов на высшем уровне. Экономическое партнерство носит стратегический и долгосрочный характер. Обсуждались перспективные совместные инвестпроекты в области промышленности, энергетики, транспорта.
Вместе с тем, отмечен значительный потенциал дальнейшего взаимодействия в гуманитарной сфере – в первую очередь в области образования, науки, здравоохранения.
По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов, призванных придать новый импульс разностороннему сотрудничеству Туркменистана и Южной Кореи.