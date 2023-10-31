Туркменские предприниматели получили первые плоды с банановых деревьев

В теплицах Каахкинского этрапа Ахалского велаята высажено 10 тысяч саженцев банановых деревьев, которые прижились и уже начали приносить первые плоды. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Специально для выращивания бананов были построены парники высотой девять метров. Тепличный комплекс занимает площадь пять гектаров, здесь работают более 20-ти специалистов. Теплицы оборудованы особыми системами орошения, регулирования температуры и влажности производства Германии, Турции и Испании. Саженцы сорта «Кавендиш» были привезены из Турции. Бананам этого сорта от цветения до созревания необходимо около 100 дней. Вес одной банановой грозди может достигать от 30 до 35 кг.

Туркменские бананы реализуются на внутреннем рынке. В планах местных фермеров также начать выращивать манго и авокадо для внутреннего и внешнего рынков.