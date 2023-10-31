Туркменистан и Казахстан договорились активизировать двусторонние связи

В столице Туркменистана, 31 октября, в ходе переговоров между министрами иностранных дел Туркменистана и Казахстана Рашидом Мередовым и Муратом Нуртлеу обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Как отмечается в совместном коммюнике, стороны высоко оценили нынешний уровень политического диалога и торгово-экономических связей между двумя странами.

Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению партнерства в энергетической, промышленной и сельскохозяйственных сферах. Также была подчеркнута заинтересованность в наращивании взаимодействия в гуманитарной сфере, в частности в области образования, науки и культуры.

В рамках визита главы МИД Казахстана в Ашхабад была подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2024-2026 годы. Документ призван придать новый импульс развитию казахстанско-туркменских отношений.