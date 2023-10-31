Состоялась втреча посла Ирана в Туркменистане и главы МИД Ирана о приоритетах двусторонних отношений

Новоназначенный посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаби Розбахани перед отъездом к месту службы провел встречу с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом.

Как сообщает агенство IRNA, в ходе встречи дипломаты обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества между Ираном и Туркменистаном. Господин Розбахани отметил стремление Ирана к дальнейшему укреплению связей с Туркменистаном в различных областях.

Министр Амирабдоллахиан в свою очередь подчеркнул особое значение Туркменистана в региональной политике Ирана. Он выразил готовность правительства Ирана расширять взаимовыгодное партнерство на принципах уважения и доверия.

Оба дипломата сошлись во мнении, что ключевой задачей является претворение в жизнь договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Дипломатическая карьера Али Моджтаби Розбахани включает работу послом Ирана на Филиппинах и в Кыргызстане. Его назначение послом в Туркменистан свидетельствует об особом значении, которое Тегеран придает отношениям с Ашхабадом.