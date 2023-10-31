Президент Туркменистана провел заседание по АПК с хякимами велаятов

В понедельник 30 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел заседание с участием хякимов всех велаятов страны и Заместителя председателя Кабинета Министров Т. Атахаллыева, курирующего агро-промышленный комплекс Туркменистана. Заседание состоялось по цифровым каналам связи. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Центральной темой заседания стало обсуждение вопросов, связанных с ходом сезонных работ в сельскохозяйственной отрасли. В своих выступлениях хякимы Ахалского, Марыйского, Дашогузского, Балканского и Лебапского велаятов доложили Президенту страны о динамике сбора и переработки хлопка и своевременности проведения расчетов с производителями. Также было отмечено, что сев озимой пшеницы активно продолжается и находится уже на завершающем этапе.

Комментируя доклады хякимов, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что все сельскохозяйственные работы должны проводиться в соответствии с существующими агротехническими нормами – своевременно и качественно.