Писатели Туркменистана и Узбекистана отметили юбилей Махтумкули в Ташкенте

29 октября в Ташкенте прошла творческая встреча туркменских и узбекских писателей и поэтов, посвященная 300-летию со дня рождения великого туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги. Об этом сообщается на сайте Минкульта Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители литературы и культуры двух стран. Перед началом встречи гости посетили Парк писателей в Ташкенте, где установлена статуя Алишера Навои. Известно, что Махтумкули восхищался творчеством Навои и считал его своим духовным наставником.

В Музее Союза писателей Узбекистана для участников мероприятия была организована выставка, посвященная узбекской литературе. Также были представлены издания классической и современной туркменской литературы, переведенные на узбекский язык.

Встреча писателей двух братских народов стала ярким событием в культурной жизни региона и еще раз продемонстрировала общность исторических и литературных традиций Туркменистана и Узбекистана.