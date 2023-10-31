На ГТСБ Туркменистана пользовались спросом ковры и полипропилен

Вчера на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана были реализованы туркменские ковры, хлопчатобумажная пряжа и полипропилен на общую сумму свыше 1,1 миллиона манатов и 187 тысяч долларов США. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Предприниматели из Кыргызстана приобрели суровую хлопчатобумажную кардную одиночную пряжу для ткацкого производства на сумму 187 тысяч долларов США. На внутренний рынок Туркменистана реализован полипропилен марки “TPP D 382 BF”, произведенный Государственным концерном «Туркменнебит», на сумму 1,1 миллиона манатов и туркменские ковры ручной работы на сумму 28,5 тысяч манатов.

Всего 30 октября на биржевых торгах ГТСБТ заключено 5 сделок.