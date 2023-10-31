В ИМО МИД Туркменистана прошла молодежная конференция

Вчера в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась молодежная конференция и выставка «Дружба народов – залог счастливого будущего молодёжи». Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели ИМО и других ВУЗов Туркменистана, представители аккредитованных в стране дипмиссий, сотрудники авторитетных международных организаций ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО.

В ходе конференции выступающие отметили особую значимость принятия новой редакции Закона Туркменистана «О государственной молодежной политике». Было подчеркнуто, что туркменская молодежь принимает активное участие в экономической, политической и культурной жизни страны.

Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся международного сотрудничества в сфере молодежной политики.