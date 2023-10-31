В Дашогузском велаяте Туркменистана прошел семинар по управлению земельными ресурсами

В рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод» в Дашогузе прошел семинар по интегрированному управлению земельными ресурсами. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе семинара участники ознакомились с влиянием засух на плодородность пастбищных земель и методами повышения их продуктивности в засушливом климате. Была рассмотрена тема определения границ и площади засоленных и деградированных земель и методов борьбы с засолением почвы.

Проект реализуется Программой развития ООН и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при финансовой поддержке ГЭФ.