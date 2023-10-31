В Ашхабад прибыла Генеральный секретарь ОБСЕ

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид прибыла в Туркменистан для участия во встрече с главами МИД стран центральноазиатского региона – участницами ОБСЕ, организованной министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

В ходе форума будут рассмотрены риски для безопасности границ и меры по борьбе с последствиями глобального изменения климата, а также будет уделено внимание укреплению связей с ОБСЕ. Кроме того, будут затронуты вопросы регионального сотрудничества стран ЦА для решения актуальных проблем при поддержке ОБСЕ.

В ходе рабочего визита в Ашхабад планируется проведение встреч Генсека ОБСЕ с главой МИД Туркменистана Р. Мередовым, министром охраны окружающей среды Туркменистана Ч. Бабаниязовым и другими высокопоставленными должностными лицами.