Визит Пак Чжина в Туркменистан: форум ЦА-РК сосредоточится на экологическом сотрудничестве

1 ноября – Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин прибудет в Туркменистан для участия в 16-м Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», который пройдёт в Ашхабаде. Об этом сообщает издание Turkmenportal.

В мероприятии также примут участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Как ожидается, на форуме будут обсуждаться перспективы двустороннего взаимодействия в приоритетных сферах, таких как экология, здравоохранение, транспорт, информационные технологии и образование.

Визит южнокорейского министра знаменует новый этап в отношениях Туркменистана и Республики Корея. Ранее в сентябре президенты двух стран Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль провели переговоры в Нью-Йорке, договорившись активизировать политический диалог и торгово-экономическое партнёрство.

Сегодняшний форум призван придать дополнительный импульс этому сотрудничеству, особенно в сфере “зелёных” технологий и инноваций, которые помогут Центральной Азии в решении экологических проблем. Туркменистан надеется использовать передовой южнокорейский опыт для модернизации своей экономики с учётом принципов устойчивого развития.