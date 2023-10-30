Туркменский исполнитель Бегмырат Аннамырадов выступил на фестивале ABU

Вчера в Сеуле состоялся 12-ый Телевизионный песенный фестиваль ABU, на котором выступил туркменский эстрадный певец Бегмырат Аннамырадов. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Бегмырат Аннамырадов известен в Туркменистане как DJ BEGGA. На сцене «KBS Hall» в рамках фестиваля он исполнил песню «Белый город с Аркадагом». Интересно, что дата выступления пришлась на день рождения талантливого вокалиста. Наряду с Бегмыратом в песенном фестивале приняли участие представители одиннадцати стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Посмотреть выступление туркменского певца и поддержать его пришли туркменские студенты, обучающиеся в Республике Корея, а также представители Посольства Туркменистана. В завершение мероприятия состоялось торжественное вручение награды туркменскому исполнителю.