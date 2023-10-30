Туркменистан готовится к Всенародной акции по высадке деревьев

В Туркменистане идет подготовка к Всенародной акции по высадке деревьев, о чем доложил Президенту страны вице-премьер Т. Атахаллыев в ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана 28 октября. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Кроме того, заместитель Кабмина рассказал о текущей работе по севу озимой пшеницы, сбору и переработке хлопка. Он отметил, что осуществляется тщательный контроль за своевременностью расчетов с производителями сырца. Также вице-премьер рассказал о том, что в велаятах страны продолжается уборка риса и сбор сахарной свеклы.

Министр доложил Президенту о ходе реализации Национальной лесной программы. Было отмечено, что в городах страны проводится осенняя озеленительная кампания, в том числе, в Аркадаге и Ашхабаде.

Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов дал ряд поручений, касающихся сбора хлопка и обеспечения высокого уровня организации Всенародной озеленительной кампании, которая будет проводиться в стране 4 ноября.