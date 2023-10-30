НОКП Туркменистана провело тренинг к Всемирному дню оказания первой помощи

В честь Всемирного дня оказания первой помощи Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана провело учебный тренинг по оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Участники тренинга изучили правила поведения при землетрясениях, наводнениях, степных пожарах, селевых потоках и оползнях, а также прошли подготовку по оказанию первой доврачебной помощи в условиях ЧС.

Для закрепления полученного материала участники тренинга выполнили специальные симуляционные упражнения по отработке навыков первой помощи. По итогам учебных мероприятий участниками были получены навыки оценки нестандартных ситуаций, навыки проведения сердечно-лёгочной реанимации, навыки остановки кровотечения и наложения бинтов на раны.