Зампред Кабинета Министров Туркменистана рассказала о планируемых в ноябре мероприятиях

В ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана 28 октября заместитель председателя Кабмина М. Маммедова рассказала о планируемых в ноябре мероприятиях. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

М. Маммедова сообщила, что в связи с 300-летием со дня рождения Махтумкули Фраги в столице и всех регионах страны в ноябре пройдут форумы, круглые столы, песенно-музыкальные и другие мероприятия.

Кроме того, будут объявлены победители конкурсов, Универсиады «Туркменистан – страна воодушевления и здоровья». В рамках Дней корейской культуры пройдет концерт корейской группы и показ корейских кинофильмов.

Также в ноябре состоятся совместный концерт туркменских, германских и французских музыкантов, премьера фильма «Ýaşlar», фестиваль «Театральное искусство счастливой эпохи» и Чемпионат мира по курашу.

Кроме того, М. Маммедова доложила Президенту страны о модернизации деятельности предприятий Туркменской государственной издательской службы.