Глава Туркменистана выразил соболезнования Президенту Казахстана

В связи с пожаром, произошедшим на шахте имени Костенко в Карагандинской области Республики Казахстан, который повлек многочисленные ранения и человеческие жертвы, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил искренние соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и всему народу Казахстана. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

От своего имени и имени туркменского народа Президент Сердар Бердымухамедов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и адресовал слова поддержки семьям и близким погибших.

Послание с соболезнованиями направил также Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, выразив глубокое сопереживание семьям погибших и пожелав скорого выздоровления пострадавшим в трагедии.