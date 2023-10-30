В Туркменистане проводится модернизация Туркменбашинского комплекса НПЗ

28 октября состоялось очередное заседание Кабинета Министров Туркменистана, в ходе которого Б. Аманов доложил о проведенной работе в курируемой области. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Б. Аманов доложил Президенту о проведении комплексных мер по модернизации материально-технической базы Сейидинского нефтеперерабатывающего завода Государственного концерна «Туркменнебит». Вице-премьер отметил, что проведение планомерных мероприятий по модернизации позволит обеспечить бесперебойную работу НПЗ и даст возможность задействовать все производственные мощности. Было отмечено, что в ближайший период состоится церемония открытия двух газотурбинных объектов по выработке электроэнергии, построенных в рамках модернизации Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов дал вице-премьеру ряд конкретных поручений.