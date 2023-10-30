В Туркменистане построят новый комплекс зданий санатория «Арчман»

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Н. Аманнепесов в ходе заседания Кабмина 28 октября представил отчет по строительству нового комплекса зданий санатория «Арчман». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Было отмечено, что история этого санатория и уникальные лечебные свойства его воды описаны в произведениях Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. В данной связи и в целях выполнения поручений Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова вице-премьером Н. Аманнепесовым был подготовлен проект соответствующего Постановления о проведении работ по капитальному ремонту и модернизации одного из ведущих лечебно-профилактических заведений страны.

Выслушав представленный доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность современных здравниц в своевременной профилактике заболеваний и подписал представленный вице-премьером проект Постановления о реконструкции и модернизации санатория «Арчман».