В Ашхабаде отметили Национальный День туркменского алабая

Вчера в столице Туркменистана и всей стране широко отметили Национальный праздник – День туркменского алабая, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье октября. В рамках торжеств, приуроченных к этому событию, прошли разнообразные культурные мероприятия – конкурсы, выставки, концерты с яркими музыкальными номерами, а также – научная конференция. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Основные торжества развернулись 29 октября в комплексе Международной организации “Туркменские алабаи”. Здесь была создана атмосфера яркого красочного торжества. Жители и гости столицы могли увидеть выставку художественных произведений декоративно-прикладного искусства, посвященных главному герою дня – туркменскому алабаю. Выставка развернулась у входа в комплекс. Также на площади перед главным входом прошли выступления фольклорных и танцевальных коллективов.

В числе самых запоминающихся мероприятий этого праздника – подведение итогов Международного конкурса на звание самого отважного туркменского алабая этого года.