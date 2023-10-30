В Ашхабаде открылась выставка, посвященная туркменскому композитору Н. Халмамедову

В Государственном музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка туркменских художников и скульпторов, посвященная выдающемуся композитору страны Нуры Халмамедову. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Одним из центральных экспонатов выставки является скульптура туркменского композитора, выполненная Сарагтом Бабаевым. Скульптура была передана музею Академией художеств специально на время выставки.

На экспозиции также представлены портреты композиторов, по произведениям которых Нуры Халмамедов учился музыке. Много картин посвящено творческому сотрудничеству композитора Нуры Халмамедова и поэта Курбанназара Эзизова. Часть полотен изображают еще одного друга композитора – певца Атагельды Гарягдыева.

Также на выставке представлены бюсты выдающегося композитора, выполненные из бронзы, дерева и гипса.