В Ашхабаде определен самый отважный туркменский алабай года

29 октября, в комплексе международной ассоциации «Туркменские алабаи» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Отважный туркменский алабай года», который проводился в честь Праздника туркменского алабая. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Победителем конкурса стал алабай по кличке Акхан (“Белый хан”), который принадлежит Министерству национальной безопасности Туркменистана. Его хозяин был награжден специальной медалью, дипломом и переходящим кубком. Кинолог Министерства национальной безопасности получил ключи от нового автомобиля.

Кроме того, памятными призами были награждены представители творческих профессий, которые стали победителями конкурса по художественному воплощению образа туркменского алабая в картинах, фотоснимках, печатной продукции и телесюжетах.