Увеличился товарооборот между Турцией и Туркменистаном

Товарооборот между Турцией и Туркменистаном за 9 месяцев текущего года составил 2,1 млрд долларов США, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщается на сайте Orient news.

Согласно анализу структуры реализации объема продукции Турецкой Республики в Туркменистан, основными экспортными товарами стали электроника, металлические изделия, промышленная техника и запчасти, а также производственные средства.

Турецкой стороной выражена заинтересованность в реализации проектов на территории Туркменистана, в том числе, в строительстве второй очереди «умного» города Аркадаг. В настоящее время турецкими компаниями уже реализованы проекты на сумму 50 млрд долларов США. Туркменистан для турецких компаний является вторым массовым рынком после России.