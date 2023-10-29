Туркменистан укрепляет сотрудничество с рейтинговым агентством “Fitch Ratings”

На очередном заседании Кабинета Министров, которое состоялось 28 октября по цифровой связи, отчет о проделанной работе Президенту Туркменистана представил вице-премьер Х. Гельдимырадов. Он доложил Сердару Бердымухамедову о работе по подписанию соглашения, направленного на развитие сотрудничества с международным рейтинговым агентством “Fitch Ratings”. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Вице-премьер отметил, что укрепление партнерства с ведущими рейтинговыми агентствами будет способствовать росту объемов иностранных инвестиций и дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности Туркменистана в целом.

Выслушав отчет вице-премьера, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что сотрудничество страны с международными рейтинговыми агентствами должно развиваться и укрепляться, а присвоение агентством “Fitch Ratings” рейтинга Туркменистану позволит повысить международную финансовую репутацию государства.