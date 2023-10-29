Туркменистан принял участие в заседании глав стран ШОС

Туркменская делегация во главе с заместителем председателя Кабмина Туркменистана Х. Гельдимырадовым 26 октября приняла участие в заседании Совета глав правительств ШОС в Бишкеке. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В заседании Совета приняли участие главы правительств Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана, и главы МИД Индии и Пакистана. В рамках заседания были рассмотрены вопросы безопасности и сотрудничества в торгово-экологической и культурно-гуманитарной сферах, меры по борьбе с изменениями климата и загрязнением воды. Также участники заседания коснулись вопросов сохранения биоразнообразия, а также партнерства в сфере энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

По результатам прошедшего заседания Совета глав правительств ШОС были подписаны 14 многосторонних документов.