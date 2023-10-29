Президент Туркменистана поздравил народ с Днем алабая

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к соотечественникам с поздравлениями по случаю Праздника туркменского алабая. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Обращаясь к собаководам, Глава государства пожелал новых успехов в выращивании и воспитании туркменских алабаев, в популяризации породы и развитии собаководства.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что туркменскими собаководами ведется активная работа по сохранению чистоты породы туркменского алабая, увеличению их численности, популяризации породы в мире.

В стране уделяется особое внимание совершенствованию собаководства, в связи с чем создана Международная ассоциация «Türkmen alabaý itleri» для международного сотрудничества в данной сфере. На базе Ассоциации созданы все необходимые условия для проведения международных соревнований.