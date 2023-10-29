Известный турецкий повар откроет ресторан в Туркменистане

На прошедшем в Анкаре туркмено-турецком бизнес-форуме известный турецкий повар Бурак Оздемир заявил о планах открыть в Туркменистане свой ресторан. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Турецкий повар, известный как CZN Burak, получил широкую известность в социальных сетях и выделялся среди конкурентов разнообразным меню. Среди его блюд – двухметровый шашлык и семейный гамбургер.

Первый ресторан Бурак открыл в возрасте 16 лет, а сегодня филиалы его ресторанов открыты в Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане и Катаре.

Среди звездных гостей заведений Оздемира Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, певица Игги Азалия, футболисты Криштиану Роналду и Дани Алвес, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.