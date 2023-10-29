Глава Туркменистана поздравил президента Чехии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов адресовал Президенту Чешской Республики Петру Павелу и народу страны искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с празднованием Дня независимости Чешской Республики. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

В своем послании Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов искренне пожелал Президенту Чешской Республики Петру Павелу крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственных делах, а народу независимой страны – мира, процветания и дальнейшего прогресса.

День независимости Чешской Республики празднуется в стране ежегодно 28 октября в День рождения независимого Чехословацкого государства и в народе является самым почитаемым национальным праздником.