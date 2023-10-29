В субботу на ГТСБ Туркменистана заключено 8 сделок на сумму свыше $ 595 тыс.

28 октября в ходе торгов на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана повышенным спросом пользовались полипропилен, туркменские ковры и продукция легкой промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте ГТСБТ.

Предприниматели из ОАЭ приобрели джинсовые брюки и хлопчатобумажную пряжу на общую сумму свыше 595 тысяч долларов США. Туркменские предприниматели закупили полипропилен марки «TPP D 30 S» производства Государственного концерна «Туркменнебит» на сумму 600 тысяч манатов, суровую ткань Кретон производства Министерства текстильной промышленности Туркменистана, туркменские ковры ручной работы на сумму более 24 тысяч манатов.

Всего 28 октября было заключено 8 сделок на сумму свыше 44 миллионов манатов и 595 тысяч долларов США.