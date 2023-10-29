Вице-премьер Туркменистана встретился с главой МИД Пакистана

26 октября состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Х. Гельдимырадова с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Дж.Джилани. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи была отмечена успешная реализации проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и линии электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Кроме того, стороны отметили широкие перспективы в развитии сотрудничества в торгово-экономической отрасли путем увеличения товарооборота между странами. Приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества также были названы нефтегазовая и энергетическая сферы. Было подчеркнуто, что особое значение придается деятельности Совместной туркмено-пакистанской межправительственной комиссии.