5 млрд кубометров газа Туркменистан поставит в Россию в этом году

В соответствии с заключенным контрактом между Туркменистаном и российской компанией ПАО «Газпром», ожидаемый объем поставок природного газа в Россию в 2023 году составит порядка 5 млрд кубометров. Об этом сообщается на сайте turkmenportal.com.

В ходе конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2023» заместитель председателя Государственного концерна «Туркменгаз» М. Арчаев рассказал об условиях заключенного на 5 лет контракта между ГК «Туркменгаз» и ПАО «Газпром».

Как отметил М. Арчаев, Туркменистан в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по контракту, что касается и запланированных поставок на 2023 год. Объем годовой поставки туркменского газа в Россию составляет 5 млрд кубометров. Контракт между компаниями двух стран заключен на 5 лет в 2019 году и окончит свое действие в июне 2024 года.