Туркменистан укрепляет энергетическое партнёрство с Ираном

Иран, стремясь укрепить свою энергетическую независимость и удовлетворить растущий спрос на газ внутри страны, особенно в северных регионах, продолжает рассматривать Туркменистан как надежного поставщика и активно закупать туркменское топливо. Туркменистан, известный своими значительными запасами природного газа, полностью удовлетворяет газовый спрос своего южного соседа сразу по двум действующим газопроводам. Об этом шла речь на полях форума “OGT-2023” в Ашхабаде.

Стоит подчеркнуть, что сотрудничество двух стран в этой сфере является взаимовыгодной, поскольку Иран получает доступ к необходимым энергетическим ресурсам, в то время как Туркменистан может расширить свои экспортные возможности и развивать новые потенциальные рынки.

Специалисты в энергетической отрасли полагают, что партнерство с Туркменистаном помогает Ирану снизить свою зависимость от растущего спроса на внутреннем рынке и укрепить энергетическую безопасность в регионе. Кроме того, стратегическое партнерство в энергосфере также способствует укреплению дружественных связей между Ираном и Туркменистаном.

Газопроводы между двумя странами будут использоваться для транспортировки газа, обеспечивая непрерывность поставок и взаимную выгоду для обеих сторон. Это сотрудничество между Ираном и Туркменистаном открывает новые перспективы для развития и расширения торговых и экономических связей между двумя странами, а также обеспечивает энергетическую безопасность и устойчивое развитие в регионе.